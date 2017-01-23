У берегов Сахалина задержано нарушившее границу России африканское судно

Российские пограничники задержали на юге Сахалина шедшее под флагом Тоголезской Республики судно Oyster, которое нарушило государственную границу. Как сообщает в понедельник, 23 января, «Интерфакс», инцидент произошел в конце прошлой недели в проливе Лаперуза. Oyster направлялось в сторону Японии.

«В целях недопущения ухода судна-нарушителя в японские воды, сахалинские пограничники информировали о попытке незаконного пересечения госграницы штаб 1-го района управления безопасности на море Японии и Департамент рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо. Японские партнеры подтвердили готовность к содействию», — отмечает агентство со ссылкой на пресс-службу погрануправления УФСБ региона.

После этого в район нахождения судна были направлены пограничный сторожевой корабль «Коралл» и авиация 6-го отдельного авиационного отряда ФСБ России. Oyster было задержано в южной части Охотского моря и отконвоировано для дальнейшего разбирательства в сахалинский порт Невельск.

В настоящее время судно арестовано. Против его капитана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы России»), а также административное дело по части 2 статьи 8.37 КоАП («Нарушение правил рыболовства»).