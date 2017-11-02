На Камчатке уничтожили красную икру на 70 миллионов рублей

Камчатское управление ФСБ и Россельхознадзор уничтожили более 25 тонн красной икры. Видеозапись утилизации опубликовал RT.

Продукция была найдена в складах браконьеров в ходе специальных рейдов. По оценке специалистов, общая стоимость изъятой икры составляет 70 миллионов рублей.

Деликатес мог быть опасен для здоровья, так как хранился в антисанитарных условиях. Изъятую продукцию смешали с рыбными отходами и переработали в рыбную муку, которая широко применяется в птицеводстве и животноводстве.

В октябре неизвестные в форме инспекторов Росрыболовства несколько недель вели блокаду села Арка в Хабаровском крае, перекрыв единственный наземный путь в Охотск. Мужчины вели себя агрессивно и требовали досмотра вещей граждан. Как выяснилось позднее, это действительно были представители Росрыболовства из Магаданской области, которые прибыли в соседний регион для борьбы с браконьерами.