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Появились подробности блокады хабаровского села вооруженными людьми

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Неизвестные, которые перекрыли единственный наземный путь из села Арка в поселок Охотск (Хабаровский край), оказались инспекторами Росрыболовства, установившими контрольный пост. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница Татьяна Решетникова.

По ее словам, людям не разрешают подъезжать к водоему ближе чем на 300 метров, штрафуют за различные нарушения: незарегистрированная лодка, отсутствие на судне номеров или документов на него, отсутствие документов, подтверждающих право на управление лодкой.

«Мы здесь живем в глуши, никому до нас дела не было, а тут приехали чужаки и диктуют нам, как жить на нашей земле», — жалуется Решетникова. Она добавила, что инспекторы Росрыболовства, установившие у них пост, из управления ведомства соседнего региона — Магаданской области.

«Почему они поставили свой пост у нас? Не выше или ниже по реке, а именно на единственной переправе. Просто им нужно выполнить свой план по штрафам», — указывает женщина. Местным жителям выписывают штрафы на 2-3 тысячи рублей, не все имеют возможность оплатить их.

«У нас имеются все документы на нашу лодку, муж прошел специальное обучение, и все равно к нам пристают, хотели лодку отобрать, но мы вцепились в нее и не отдали», — говорит Татьяна. Она добавила, что среди ее односельчан есть те, кто каждый день день ездит в Охотск на работу и каждый раз им приходится вступать в словесные перепалки с инспекторами, чтобы переправиться через реку.

По ее словам, жители на рейсовом автобусе доезжают из Арки до реки Охота, переправляются на лодках на другой берег, оттуда на своих машинах или такси едут 120 километров до районного центра Охотск. В Арке проживает от 600 до 800 человек.

По непроверенным данным, говорит Решетникова, пост рыбинспекции простоит до 19 октября. В село приезжали сотрудники полиции, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, когда один из инспекторов наставил на местных жителей свой карабин.

«Они тут пьют каждый день, а что им еще здесь делать», — отмечает женщина.

Глава администрации Аркинского сельского поселения Сергей Михайлов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что с руководством Росрыболовства достигнута договоренность о том, что их сотрудники будут действовать в рамках закона и перестанут конфликтовать с местным населением. Кроме этого единственного инцидента, других столкновений не было, отметил он.

Ранее, 9 октября, Михайлов сообщал о том, что неизвестные в форме инспекторов Росрыболовства несколько недель держали блокаду села Арка в Хабаровском крае, перекрыв единственный наземный путь в Охотск. Мужчины вели себя агрессивно и требовали досмотра вещей граждан.

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