Путин зачитал орловскому губернатору жалобы местных жителей

Президент России Владимир Путин потребовал у губернатора Орловской области Вадима Потомского проработать жалобы граждан, поступившие на прямую линию с главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 6 июля.

Путин пояснил, что поручил своей администрации рассмотреть все обращения россиян, не попавших в эфир программы 15 июня. Такую работу они провели и по Орловской области. Президент перечислил несколько проблем, на которые обратили внимание местные жители: отсутствие лекарств для льготников, подорожание тарифов ЖКХ, состояние дорог.

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Глава государства акцентировал внимание на том, что люди жалуются на отсутствие бесплатных учебников в орловских школах. Путин зачитал губернатору одно из обращений: «Выдали список учебников, которые необходимо купить, — 17 наименований. Каждый учебник, как правило, стоит от 800 до 1000 рублей, то есть мне надо будет заплатить 15-17 тысяч». «Странно, да?» — добавил президент.

Отдельно он отметил и обращения, касающиеся полигонов для мусора (в ходе прямой линии Путину на незаконную свалку пожаловались жители Балашихи; через неделю ее закрыли — прим. «Ленты.ру»).

Вадим Потомский в свою очередь пообещал проработать все материалы, собранные после обработки жалоб граждан.

15 июня на прямую линию дозвонилась жительница Орла. Она пожаловалась главе государства на то, что ей приходится добиваться положенных ей по закону лекарств через суды. Женщина подчеркнула, что неоднократно обращалась к губернатору, однако получала лишь один ответ: заложенных в бюджете средств не хватает на эти цели. Кроме того, жительница Орла попросила сделать бесплатной транспортировку больных на гемодиализ.