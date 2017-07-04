Мэр Реутова сменил уволившегося после скандала со свалкой главу Балашихи

Исполняющим обязанности главы городского округа Балашиха назначен Сергей Юров, до этого руководивший подмосковным городом Реутов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Балашихи во вторник, 4 июля, передает ТАСС.

Информацию о назначении подтвердил сам Юров. «На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы городского округа», — сказал он.

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Ранее во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе Реутова принять участие в конкурсе на должность руководителя Балашихи. Глава Подмосковья подчеркнул, что Юров успешно решал проблемы вверенного ему муниципалитета и вывел его на ведущие позиции.

На сайте администрации Балашихи отмечается, что возглавить Реутов губернатор предложил замглавы его администрации Станиславу Каторову.

На прошлой неделе на фоне скандала с полигоном твердых бытовых отходов Кучино подал в отставку по собственному желанию глава Балашихи Евгений Жирков. Причины увольнения он не называл.

22 июня президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть полигон в Балашихе. За неделю до этого местные жители в ходе прямой линии с главой государства пожаловались, что свалка разрослась до такой степени, что приближается к их домам. Уже утром 23 июня по поручению подмосковного губернатора полигон был закрыт. Рекультивация занимаемой им территории, по предварительным оценкам, обойдется в четыре миллиарда рублей.