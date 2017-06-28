Подмосковные власти обратились к столице за софинансированием работ на Кучино

Власти Московской области обратились к столичному правительству с просьбой софинансировать работы на полигоне Кучино. Об этом заявил журналистам глава регионального министерства экологии Александр Коган, передает РИА Новости.

«Потому что, вы знаете, более 80 процентов на этот полигон был завоз отходов из города Москвы», — отметил он.

Мусор из Кучино, по словам Когана, в настоящее время перераспределяется по остальным подмосковным полигонам. Места там хватит на 2,5-3 года.

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27 июня сообщалось о графике действий по рекультивации полигона Кучино, который администрация Подмосковья намерена разработать в течение недели.

Тем же днем глава Балашихи Евгений Жирков, на территории которого находится свалка, заявил об уходе в отставку.

Проблему финансирования проекта рекультивации объекта поднимал зампред правительства страны Александр Хлопонин, потребовавший до 1 июля представить соответствующие предложения. «Я знаю, что у нас есть различные оценки стоимости проведенных работ, они, к сожалению, вовсю анонсируются в СМИ. Средства называются колоссальные, 4-5 миллиардов», — отметил он.

Полигон твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе был закрыт 23 июня, на следующий день после того, как президент России Владимир Путин потребовал прекратить работу свалки, на которую ему пожаловались в ходе прямой линии местные жители.