Проект рекультивации «Кучино» пообещали подготовить за неделю

Администрация Московской области намерена разработать график действий по рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», закрытого по поручению президента Владимира Путина, в ближайшую неделю. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган во вторник, 27 июня, передает ТАСС.

«Я думаю, в ближайшую неделю четко можно будет говорить о конкретных сроках, графиках проведения проектных работ и когда можно будет приступить к рекультивации», — сказал чиновник. По его словам, сейчас подмосковные власти решают вопрос финансирования работ.

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Разрабатывая дорожную карту, специалисты также учитывают возможный ущерб, отметил Коган. В частности, во избежание возгораний понадобится чистый грунт, который уже начали завозить на полигон.

Как пишет телеканал «360», совещание по рекультивации полигона в Балашихе провел зампред федерального правительства Александр Хлопонин. По его словам, Минприроды поручило закрыть свалку до 22 июля: это условие удалось выполнить на месяц раньше.

Министерство финансов и экологии необходимо до 1 июля представить предложения по финансированию работ. «Я знаю, что у нас есть различные оценки стоимости проведенных работ, они, к сожалению, вовсю анонсируются в СМИ. Средства называются колоссальные, 4-5 миллиардов», — отметил Хлопонин.

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Ранее во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подмосковные власти регулярно информируют главу государства о ситуации с «Кучино». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что тема свалок в Мособласти обсуждается не первый год. Он отметил, что решения в этой области принимать непросто, так как в них «очень много разных подводных камней».

22 июня подмосковный губернатор Андрей Воробьев поручил закрыть полигон ТБО «Кучино», следующим утром он прекратил работу. Это произошло после того, как глава государства потребовал за месяц закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии 15 июня.