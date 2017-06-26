Росприроднадзор собрался опечатать свалку в Балашихе

Росприроднадзор опечатает полигон твердых бытовых отходов «Кучино», расположенный в Балашихе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Сотрудники Росприроднадзора опечатают объект, установят ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на полигон», — говорится в материале. Инспекторы прибудут на полигон «Кучино» 27 июня.

При этом ведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту сопротивления, которое оказали сотрудники свалки при проверках, совершенных 16 и 21 июня. Отмечается, что Росприроднадзор передал соответствующие материалы в ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Ранее 26 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил выделить средства из регионального бюджета на разработку проекта рекультивации полигона «Кучино». 23 июня министр экологии Московской области Александр Коган сообщил, что этот процесс может быть начат после того, как будет разработана проектно-сметная документация. По предварительной оценке, стоимость работ составит около четырех миллиардов рублей.

На свалку жители Балашихи пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии 15 июня. Глава государства распорядился в месячный срок закрыть полигон.