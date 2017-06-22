«А деньги-то не дошли!»

В четверг, 22 июня, очередную встречу с членами правительства президент России Владимир Путин начал с проблем, о которых россияне говорили в ходе прямой линии. На некоторые обращения местные власти и официальные лица отреагировали мгновенно, что вовсе не означало незамедлительного выполнения задач. Но и правительство, как оказалось, действовать тоже не спешило, отодвигая дела за горизонт — на 2019 год, когда и сами члены кабмина могут сменить портфели и кресла. «А потом будет 20-й, 25-й», — вздыхал Путин и придавал министрам максимальное ускорение.

Перечислить пострадавшим помощь

Из всего обилия поднятых в ходе телеэфира проблем глава государства предпочел сконцентрироваться на трех. Прежде всего, Путин вспомнил жалобу жительницы села Краснокумское. Во время наводнения на Ставрополье она, как и многие, потеряла жилье, но помощи от властей не дождалась. А комиссия по оценке ущерба отказывается приезжать, пока не будут оплачены все справки. Цена вопроса — 15 тысяч рублей. И ее случай вовсе не уникален, в такой ситуации оказалось множество семей.

«Очень странно, не укладывается в голове», — отреагировал тогда Путин. И посоветовал главе региона «уже сегодня» побывать в Краснокумском, что Владимир Владимиров, конечно же, и сделал. И тут, как по мановению волшебной палочки, компенсационные выплаты начали поступать на банковские счета жителей, а в селе наконец заработала комиссия.

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«Но деньги-то не дошли или не везде дошли!» — обратил внимание на встрече с министрами Путин.

Средства из Резервного фонда выделяются за 10 дней, рапортовал глава МЧС Владимир Пучков. Он сообщил, что в Ставропольском крае из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч уже получили материальную помощь, и предложил возложить на МЧС дополнительную функцию по усилению контроля за деятельностью местных и региональных властей по подготовке документов и уточнению списка пострадавших.

«Я не против, надо только с юристами проговорить, — отреагировал Путин. — Нужно дисциплинировать это». И заметил, что на счетах в регионе деньги-то были. «И зная, что перевод обеспечен на сто процентов, могли бы начать работу своевременно», — упрекнул он местные власти.

Перечисления пострадавшим осуществляются и контролируются министерством финансов и непосредственно Федеральным казначейством, напомнил глава Минфина Антон Силуанов. «Как только определены перечни, деньги сразу перечисляются»,— заверил он. «Но незамедлительно не получается», — снова упрекнул президент и резюмировал: «Внимательно нужно отнестись».

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Убрать свалку за месяц

Еще одна горячая тема, которую подняли граждане в общении с президентом, — гигантская мусорная свалка в подмосковной Балашихе. Жители попросили помочь ликвидировать полигон Кучино в черте города. Они уже не первый год пытаются достучаться до местных властей и слышали обещания решить эту проблему еще в 2014 году. Но за это время свалка только увеличивалась, а мусор втайне начали сжигать по ночам, из-за чего порой невозможно дышать.

На первый взгляд, ситуация выглядит неразрешимой: дома не перенесешь, гигантскую свалку не рекультивируешь в короткие сроки, и даже когда ее наконец закроют — ядовитые вещества будут и дальше отравлять почву. На восстановление экологической обстановки уйдут десятилетия. Кто вообще позволил строить в этом месте жилые дома, удивлялся президент.

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«В принципе нарушений не было», — объяснялся в ходе заседания правительства министр экологии и природопользования Сергей Донской. Его министерство к таким решениям отношения не имеет, но Донской все же заметил, что строительство домов, которое было согласовано несколько лет назад, не нарушало норм, поскольку велось за санэпидемзоной.

«Нормы не нарушены, а жить невозможно!» — парировал Путин.

«Проблема серьезная», — приступил к дальнейшим разъяснениям Донской. Со всей основательностью он доложил о масштабах проблемы в целом по стране (число санкционированных свалок исчисляется тысячами, а несанкционированных полигонов — десятками тысяч), о сложностях с их рекультивацией, о малой вовлеченности регионов в это дело, об экологическом сборе, о проекте «Чистая страна», наконец.

«Это очень интересно и важно... Но я мало что понял», — признался Путин, потому что так и не получил ответа на вопрос, когда будет закрыта «свалка, которая жить не дает». Донской начал объяснять все бюрократические процедуры: к 2019 году будет изъята лицензия у владельца полигона, потом нужно создать проект рекультивации и обратиться к правительству, чтобы включить свалку в реестр ликвидации прошлого ущерба.

«А до 2019-го туда будут мусор свозить?» — уточнил президент.

«Свалка же не входила в список на ликвидацию», — развел руками министр.

«Значит, послушайте меня, — не выдержал Путин. — И чтобы [губернатор Московской области Андрей] Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку! Документы должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Через месяц спрошу, что сделано, и с вас, и с Воробьева. Запомнили, что я сказал?»

«Да-да», — заверил его Донской.

По словам Сергея Донского, несанкционированных полигонов за четыре года выявлено более 200 тысяч, из них 70 процентов ликвидировано Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

И поговорить о вечном

Третьим пунктом Путин поднял вопрос о дорогах. Министр транспорта Максим Соколов отметил, что региональные дорожные фонды получают недостаточно денег, чтобы обеспечивать их хорошее состояние: только 61 процент собранных средств от топливных акцизов поступает в региональные дорожные фонды, напомнил он. Изначально предполагалось, что они в основном будут поступать как раз в областные бюджеты, однако потом пропорция распределения средств изменилась.

А ведь эти деньги могли бы коренным образом исправить ситуацию с содержанием региональных и муниципальных дорог, считает Соколов. По его оценкам, в этом году сумма могла бы составить 110 миллиардов рублей, а в 2018 году — 160 миллиардов. При этом министр транспорта вслед за коллегами кивнул в сторону губернаторов: мол, дисциплину по расходованию данных средств у них необходимо поднимать.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует реализовать предложения по распределению топливных акцизов в 2019 году. «Опять в 19-м? — вздохнул Путин. — А потом будет 20-й, 25-й…» И попросил премьер-министра Дмитрия Медведева заняться этим вопросом. «Поработаем, подумаем», — пообещал ему премьер-министр.

Остальная часть совещания прошла за закрытыми дверями, а министры решили отказаться от традиционных подходов к прессе по итогам общения с президентом. Зато губернаторы вновь продемонстрировали скорость реакции: решение о закрытии мусорного полигона Кучино было принято незамедлительно, в тот же день.