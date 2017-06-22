После прямой линии с Путиным в Находке нашли способы освежить воздух

В Находку в ближайшее время прибудет контейнер со специальным реагентом для орошения угля при погрузке и разгрузке в порту, сообщает в четверг, 22 июня, РИА Новости. На загрязнение воздуха, связанное с перевалкой угля в городском порту, в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожаловался местный школьник Андрей.

На улицах города также начнет работать пылеуборочная машина. Она приобретена одной из компаний, занимающейся разгрузкой судов.

Как отмечает интернет-издание «Новости Владивосток», борьбу с перевалкой угля в Находке ведут более пяти лет после того, как на мысе Астафьева в черте города под разгрузку антрацита приспособили территорию бывшей жестянобаночной фабрики.

15 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным мальчик, представившийся Андреем, пожаловался президенту на проблему с угольной пылью. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации. «Андрюш, мы вместе с тобой посмотрим, потом еще свяжемся. Оставь свои данные, потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом», — заявил Путин.

Через несколько часов после телеэфира Генпрокуратура дала поручение Дальневосточной транспортной прокуратуре проверить перевал угля в порту Находки.

В городе к настоящему времени уже установлен датчик загрязнения воздуха. Его показания можно посмотреть на официальном сайте администрации.