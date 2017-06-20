Большинство россиян удовлетворили ответы Путина на прямой линии

Подавляющее большинство россиян (88 процентов), знакомых с содержанием прямой линии с президентом Владимиром Путиным, остались удовлетворены ответами главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 20 июня.

Более трети (39 процентов) респондентов отметили, что беседа была им интересна, 36 процентов заинтересовали отдельные темы, еще 9 — сочли выступление любопытным, но слишком затянутым. Преимущественно негативные впечатления остались у 11 процентов, говорится в материалах исследования.

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В целом с содержанием прямой линии ознакомились 66 процентов граждан, при этом каждый третий (31 процент) видел отдельные фрагменты онлайн-трансляции, а каждый десятый (11 процентов) посмотрел ее в прямом эфире от начала до конца.

Наиболее запомнившимися темами телемарафона стали жалоба больной раком девушки из города Апатиты Мурманской области (23 процента), вопрос о выплатах после наводнения в Ставропольском крае, а также касающиеся здравоохранения и ветхого жилья.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16-18 июня. В нем приняли участие 1800 человек.

Путин 15 июня провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан. Трансляцию мероприятия вели Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24». По данным исследовательской компании Mediascope, прямую линию с президентом посмотрели более шести миллионов россиян.