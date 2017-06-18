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Путин рассказал о выводах после прямой линии

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не сделал для себя «революционных открытий» в ходе прямой линии 15 июня. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, которая вышла в эфир в воскресенье, 18 июня.

«Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что считает проведение прямой линии полезным, так как некоторые вопросы требует внимания со стороны правительства и президента.

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