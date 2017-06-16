В Кремле ответили на вопрос о кадровых решениях после прямой линии

Итоги прямой линии с президентом России Владимиром Путиным анализируют в Кремле, ведется подготовка перечня поручений. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля отметил, что в администрации президента только что завершилось совещание, в ходе которого обсуждались все озвученные на прямой линии вопросы. «На основе этого будет формироваться перечень поручений, который глава государства подпишет», — сказал он.

Песков также добавил, что Путин планирует провести ряд совещаний по итогам прямой линии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать кадровых решений в регионах, Песков уточнил, что это не является самоцелью. «Главное — это понять, какие проблемы наиболее актуальны для людей и, исходя из конкретных случаев, уже выйти на какие-то системные решения. Вот, собственно, чем сейчас занимается и президент, и по его поручению администрация», — подчеркнул пресс-секретарь.