Шесть миллионов телезрителей посмотрели прямую линию с Путиным

Более шести миллионов россиян посмотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным по телевизору. Такие данные предоставила исследовательская компания Mediascope, сообщает РИА Новости.

Трансляцию мероприятия, состоявшегося 15 июня, вели Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24».

19 июня президент рассказал о выводах, сделанных по итогам общения с гражданами. Он назвал проведение мероприятия полезным, однако президент не сделал для себя «революционных открытий».

15 июня Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, в ходе которой ответил на 68 вопросов и отреагировал на ряд обращений граждан. Так, он поручил Генпрокуратуре проверить, куда ушли средства, выделенные из федерального центра на поддержку пострадавшего от наводнения населения Ставрополья, потребовал проинспектировать расходы на строительство жилья для погорельцев в Забайкалье.

Кроме того, президент пообещал обратить внимание на ситуацию с больной раком девушкой из города Апатиты Мурманской области, которой, по ее словам, поставили правильный диагноз, только когда заболевание развилось в четвертую стадию.

