Мутко раскритиковал Газзаева за ответ Путину во время прямой линии

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раскритиковал депутата Государственной Думы Валерия Газзаева за его ответ президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Слова Мутко в воскресенье, 18 июня, приводит «Советский спорт».

«Нам нужно создать систему, дать стипендию талантливым футболистам. А болтать бесконечно "надо начать заниматься юношеским футболом". Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают "Как сборная сыграет?", а он — "Я считаю, как вы считаете". И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу», — заявил Мутко.

15 июня во время прямой линии Путина Газзаев спросил президента о перспективах российской сборной на крупных турнирах. Путин отметил, что на этот вопрос лучше ответит сам Газзаев и предложил ему высказать свое мнение. Тот заявил, что его мнение совпадает с мнением главы государства.

В настоящий момент бывший главный тренер московского ЦСКА, приводивший клуб к победе в чемпионате России и Кубке УЕФА, работает депутатом Думы. В сентябре 2016 года Мутко был переизбран президентом РФС. Его единственным конкурентом в последнем туре выборов был Газзаев.