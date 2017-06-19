Прокуратура признала право на жилье пожаловавшейся Путину матери-одиночки

Прокуратура Забайкальского края признала право на жилье матери-одиночки из сгоревшего села Шивия Натальи Калининой, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на отсутствие жилья. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Анатолия Ускова.

«Проверка пришла к выводу — у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья. Готовится исковое заявление в суд», — рассказал Усков агентству.

При этом в прокуратуре пока не сообщают, имелись ли какие-то нарушения при первоначальном предоставлении жилья.

15 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным Калинина рассказала президенту, что после пожаров 2015 года, уничтоживших ее жилье, местные власти предоставили ей дом, оказавшийся непригодным для проживания. Она также отметила, что ее дочь не может поступить в школу из-за отсутствия прописки.

В ответ Путин поручил властям края и региональной прокуратуре выяснить, каким образом расходовались средства, выделенные на строительство жилья для погорельцев. Прокуратура Забайкальского края и следственное управление СКР по региону начали проверку по факту обращения Калининой к президенту.

Глава администрации Оловяннинского района Забайкальского края Андрей Антошкин опроверг слова обратившейся к Путину женщины. Он заявил, что в действительности мать-одиночка одной из первых погорельцев получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная и дала на нее письменное согласие. Однако позже она попросила, чтобы ей предоставили жилье в Чите. Получив отказ, женщина якобы собрала вещи и уехала в село Ареда. Антошкин подчеркнул, что предоставленная женщине квартира стоит пустой, а ключи от нее хранятся у хозяйки.

Летом 2015 года по территории Сибирского федерального округа прошли сильнейшие лесные пожары. В Иркутской области, Бурятии, Тыве, Хакасии и Забайкальском крае был введен режим ЧС.