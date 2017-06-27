Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине

Власти Забайкальского края предоставили однокомнатную квартиру в Чите матери-одиночке Наталье Калининой из сгоревшего в 2015 году села Шивия, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье. Об этом РИА Новости сообщила руководитель управления пресс-службы губернатора региона Елена Назарова.

По ее словам, для Калининой подобрана квартира на улице Народная площадью 45,2 квадратных метра.

Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Калинина 15 июня в ходе прямой линии с президентом рассказала, что после пожаров 2015 года, уничтоживших ее жилье, местные власти предоставили ей дом, оказавшийся непригодным для проживания. Также она сообщила, что ее дочь не может поступить в школу из-за отсутствия прописки.

Путин поручил властям края и региональной прокуратуре выяснить, каким образом расходовались средства, выделенные на строительство жилья для погорельцев. Следственное управление СКР по региону начало проверку по факту обращения Калининой к президенту. Прокуратура Забайкальского края признала право Калининой на жилье.

Глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин опроверг слова Калининой. Он заявил, что в действительности мать-одиночка одной из первых погорельцев получила отремонтированную квартиру в поселке Ясная и дала на нее письменное согласие. Однако позже она попросила, чтобы ей предоставили жилье в Чите. Получив отказ, женщина якобы собрала вещи и уехала в село Ареда. Антошкин подчеркнул, что квартира, предоставленная женщине, стоит пустой, а ключи от нее хранятся у хозяйки.

Летом 2015 года на территории Сибирского федерального округа произошли сильнейшие лесные пожары.