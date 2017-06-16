Школьник из ХМАО поведал о недовольстве ответом Путина на его вопрос о коррупции

Школьник из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Данила Прилепа рассказал о своей неудовлетворенности ответом президента России Владимира Путина на его вопрос о коррупции. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Молодой человек отметил, что недовольство у него, «как и многих граждан», вызвало «отсутствие конкретики» в речи главы государства. При этом юноша признал, что лично с фактами коррупции он не сталкивался.

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15 июня во время прямой линии с Путиным перешедший в 10-й класс Прилепа спросил президента о том, почему борьба с коррупцией в стране не ведется эффективно. Он также высказал мнение, что «показные посадки под домашний арест» не дают результатов. Кроме того, школьник рассказал, как «последствия халатного отношения» задели и его семью: очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД, по его словам, продвигается крайне медленно.

Прежде чем перейти к ответу, глава государства поинтересовался, сам ли Данила подготовил вопрос или ему кто-то подсказал текст. На это юноша парировал, что его «жизнь подготовила». После этого президент пообещал разобраться в ситуации с предоставлением жилья сотрудникам МВД по ХМАО. Говоря о коррупции, Путин признал, что этот вопрос стоит остро, и добавил, что ни одно правонарушение не должно остаться без внимания государства и наказания.

«Что касается домашних арестов или реальных сроков, то это вопрос, который должен определяться судом в зависимости от каждой конкретной ситуации и вины того человека, который совершил правонарушение», — отметил Путин. Он призвал полагаться на работу судебной системы, в то же время признав, что она нуждается в совершенствовании.