Россия
 

Пранкеры отчитали ставропольского губернатора после вопроса Путина «Где деньги?»

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Vovan222prank / YouTube

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова после того, как президент России Владимир Путин в ходе прямой линии поинтересовался у него, где деньги. Запись беседы опубликована 15 июня на YouTube.

Кем именно представились телефонные хулиганы, а также кто именно разговаривал с главой региона, неизвестно, однако чиновник называет собеседника Михаилом Александровичем. В ходе разговора пранкер отчитал Владимирова за то, что главе государства в прямом эфире пришлось «практически оправдываться» за него.

«Эту же линию смотрят не только у нас в стране, но и по всему миру. Вы понимаете, какая политическая ситуация...» — пристыдил пранкер губернатора. В ответ тот заявил, что обращение жительницы пострадавшего от наводнения села Краснокумское было спланированной провокацией. Чиновник утверждает, что деньги людям перечисляются, в том числе компенсацию получила и пожаловавшаяся Путину Валентина Соковская.

При этом Владимиров указал, что средства выплачиваются из резервного фонда краевого правительства, поскольку деньги из федерального бюджета так и не поступили. На вопрос о том, кто мог организовать провокацию, чиновник ответить затруднился. Пранкеры же посоветовали ему публично наказать виновных, а также организовать «положительный пиар» в СМИ.

Соковская во время прямой линии с президентом, проходившей 15 июня, сообщила, что для оформления бумаг на материальную помощь ее пострадавшей от наводнения семье нужно потратить в общей сложности около 15 тысяч рублей. В то же время обещанного единоразового пособия она так и не получила. На это Путин ответил, что ситуация не укладывается у него в голове, и обратился в прямом эфире к губернатору Ставрополья с вопросом: «Владимир Владимирович, где деньги?»

После этого замглавы сельской администрации Георгий Батин заявил, что жителям Краснокумского вернут деньги, заплаченные за оформление документов, необходимых для получения компенсаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пострадавшим от паводка ставропольцам вернут деньги после прямой линии с Путиным
Путин спросил у ставропольского губернатора-тезки о выплатах после наводнения
Президент поручил проверить расходование средств для погорельцев Забайкалья
Последние новости
Песков рассказал об отдельной папочке с выпадами в адрес Путина
Роскомнадзор обязали заблокировать пиратскую запись интервью Путина Стоуну
В столице Таиланда взорвалась бомба
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Задержан подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова
Путин изобразил официанта во время съемок фильма Стоуна
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину во время акции в Петербурге
Другие материалы рубрики
Россия14:2014 июня
Жерар Депардье

«И пусть отсохнут мои руки и ноги»

«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
08:51Сегодня

Путин опроверг существование приписываемых ему богатств

12:05Сегодня

Хулиган бросил в пристава камень и стал фигурантом уголовного дела

11:16Сегодня

В КПРФ предложили обязать кандидатов в президенты проводить прямые линии

Россия12:4515 июня

«У меня второй внук недавно родился»

Самые яркие высказывания Путина с прямой линии
11:43Сегодня

Две трети россиян высказались за празднование Дня отца

10:49Сегодня

Путин в беседе со Стоуном назвал стратегическую цель российских властей

07:50Сегодня

Агентство сообщило о захвате российской яхты судном КНДР

Россия00:0811 июня

Комсомол ответил «есть»

Почему функционеры ВЛКСМ стали преуспевающими бизнесменами
10:51Сегодня

Роспотребнадзор нашел восемь тысяч нарушений в детских лагерях

10:08Сегодня

Пожаловавшаяся Путину мать-одиночка из Забайкалья снова потребовала жилье в Чите

04:29Сегодня

Песков не обнаружил конструктивных обращений оппозиции к Путину

Россия
Отпустить нельзя усыпить
Как избавить улицы российских городов от бродячих животных без массовой бойни
Пранкеры отчитали ставропольского губернатора после вопроса Путина «Где деньги?»
Жерар Депардье«И пусть отсохнут мои руки и ноги»
«Лента.ру» предлагает оценить первые варианты клятв на вступление в гражданство
«У меня второй внук недавно родился»
Самые яркие высказывания Путина с прямой линии
Хулиган бросил в пристава камень и стал фигурантом уголовного дела
В КПРФ предложили обязать кандидатов в президенты проводить прямые линии
Две трети россиян высказались за празднование Дня отца
Все материалы
Мир
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Armenian Genocide«Уничтожить их полностью, убивая и обращая в рабство»
Почему не всякую массовую резню можно назвать геноцидом
Миллион бразильских протестантов вышли на марш во славу Христову
В столице Таиланда взорвалась бомба
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
The Sun сообщила о 65 пропавших без вести при пожаре в лондонской многоэтажке
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуйте, товарищи!
Почему полная реформа медицины грозит Украине вымиранием населения
Чиновников «Укрзализныци» заподозрили в финансировании ДНР и ЛНР
В Киеве в два раза повысили коммунальные тарифы
Украинка попыталась провезти в Польшу восьмилетнего сына в чемодане
Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма
В Днепропетровске запретили «Союз советских офицеров»
Украинская девушка-снайпер спела о «шоколадной попе» под видеоряд с Порошенко
Все материалы
Финансы
Эльвира Набиуллина В тисках Федрезерва
Как рубль оказался между молотом Банка России и наковальней ФРС США
Инвестиции России в гособлигации США превысили 100 миллиардов долларов
Аналитики настроились на решительное снижение ставки ЦБ
Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции
Эксперты ВШЭ предупредили о росте числа депрессивных регионов России
Плохая погода помешает ЦБ резко снизить ставку
Сбербанк успешно перенес деньги с помощью беспилотника
Все материалы
Бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
Топливный баланс
Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
Льготную ставку НДС на внутренние авиарейсы решили сохранить до конца 2020-го
Роскачество разочаровалось в некоторых свойствах детского мыла
В Минэнерго допустили возможность отбора Украиной российского газа в счет штрафа
Зубков снова стал акционером «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Корвет проекта 20380 «Бойкий»«Ракета не летает — проблемы корабелов»
Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении
МАИ создал новый беспилотный вертолет для радиоэлектронной борьбы
Вынесен приговор бывшему топ-менеджеру Пробизнесбанка за хищение двух миллиардов
В Госдуме заявили об отсутствии закона об увеличении выслуги лет для военных
В России появился первый осужденный за создание ОПГ вор в законе
Все материалы
Наука и техника
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 годУпражнения с бревном
Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Раскрыта главная особенность iPhone 8
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Сценарист двух частей Mass Effect поработает над новой игрой Bioware
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
L'One«Серхио Рамос — та еще мразота»
Рэпер L'One — о финале Лиги чемпионов, Романе Зозуле, Викторе Цое и «Спартаке»
СМИ сообщили о желании Роналду покинуть «Реал»
По ТВ покажут фильм о матче «Зенита» в Северном Ледовитом океане
Мэр Нэшвилла надела свитер с фамилией Малкина из-за проигранного пари
На чемпионский парад клуба НБА «Голден Стэйт» пришли 1,5 миллиона фанатов
Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом
Умерла пострадавшая в давке во время финала Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
«Нельзя делать вид, будто смерти нет»
Алексей Баталов о костюмах, курении, актерстве и Анне Ахматовой
Всех вылечат
«Кинотавр»-2017: «Аритмия» Бориса Хлебникова и итоги фестиваля
Дорогой наш человек
Умер актер Алексей Баталов
Лидер Kiss решил запатентовать «козу»
Йоко Оно признают соавтором Imagine Джона Леннона
Леонардо Ди Каприо отдал «Оскар» следователям из-за дела о хищениях
По игре о Дюке Нюкеме снимут фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом
Google поможет жителям Донбасса наладить быстрый интернет
Skittles «отдала» радугу геям
Австралийский журналист поделился ощущениями от пули в шее
Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах
Колумбийскую телеведущую арестовали за похищение двух мужчин
Все материалы
Ценности
Получите «двушечку»
Лучшие американские купе, фастбэки и хардтопы на аукционе в Портленде
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Rolls-Royce покажет машину британского фельдмаршала
Jaquet Droz сделал стальные часы с «сатиновым» циферблатом
Дизайнеры Dolce & Gabbana призвали клиентов не покупать у них ничего
Calvin Klein выгравировал адрес магазина на очках
Фотограф Марио Тестино стал кавалером ордена Почетного легиона
Все материалы
Путешествия
Роуминга больше нет
Как отсутствие мобильных границ в Европе повлияет на россиян
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Мексиканская игуана украла пиццу у туриста
Пассажиры UTair получат возможность обменять кровь на скидки
В Китае создадут первый в мире туристический маршрут для любителей панд
Названо самое выгодное и самое популярное время для покупки билетов на поезд
Число российских туристов в Германии выросло почти на четверть
Все материалы
Из жизни
Накрашенная и страшная
Девушки-гримеры пугают поклонников кровью и расчлененкой
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
В китайском заповеднике собака стала кормилицей для четырех тигрят
Принц Гарри пришел на продуктовый рынок в Лондоне
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Все материалы
Тест новой Mazda CX-5
Почему не стоит переживать о том, что новая Mazda CX-5 – не новая
Автомобиль и пароход
История Isuzu Nagisa, который умел плавать
Самые узкие машины в мире
Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы
2000 «лошадей» и гонки по дюнам
Посмотрите, как огромные внедорожники карабкаются по песку и взрываются
Ford сделал «самый внедорожный» Expedition
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Кларксон предложил «одноногому» Хаммонду ухаживать за офисом
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы