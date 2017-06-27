Глава Балашихи прокомментировал решение об отставке

Глава Балашихи Евгений Жирков заявил, что решение об отставке далось ему нелегко. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook во вторник, 27 июня.

Жирков отметил, что администрация городского округа под его руководством вместе с жителями «строила детсады и школы, сажала лес, решала насущные проблемы».

«Но жизнь задает свой тон и ставит новые задачи. Я принял решение уйти в отставку», — написал чиновник. Что именно подтолкнуло его к увольнению, он не уточнил.

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Ранее во вторник стало известно, что глава Балашихи написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, подчеркнув, что Кремль не следит за кадровыми решениями на муниципальном уровне.

23 июня в Балашихе прекратил работу полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин потребовал за месяц закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители городского округа в ходе прямой линии. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подчиненным закрыть полигон.

Евгений Жирков возглавил администрацию Балашихи в 2014 году.