Ущерб от незаконных свалок в Подмосковье оценили в 4,4 миллиарда рублей

Власти Московской области оценивают ущерб, нанесенный незаконными свалками мусора, в 4,4 миллиарда рублей. Об этом заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган в интервью «Коммерсантъ FM» во вторник, 27 июня.

«В связи с тем, что многие операторы очень варварски относятся к обращению с отходами, у нас за полгода до закрытия полигона образовались 52 несанкционированные свалки. И это только те, о которых нам известно», — сказал чиновник.

По его словам, по фактам нарушений правоохранительные органы возбудили девять уголовных дел, два из них уже закрыты.

Коган также не исключил, что в регионе могут образоваться новые несанкционированные свалки.

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Ранее во вторник сообщалось, что подмосковные власти планируют разработать график действий по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе в ближайшую неделю. По предварительным оценкам, на эти цели необходимо четыре миллиарда рублей.

Полигон, на который российскому президенту Владимиру Путину пожаловались местные жители в ходе прямой линии, был закрыт в кратчайшие сроки по требованию главы государства. По плану он должен был прекратить работу в 2021 году, однако президента этот срок не устроил.

