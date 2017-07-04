Воробьев предложил Юрова на должность главы Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе городского округа Реутов Сергею Юрову принять участие в конкурсе на должность главы Балашихи. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 4 июля.

«Вы уже достаточно продолжительное время успешно возглавляете большой подмосковный город Реутов. В разное время вы успешно решали важные проблемы, сегодня муниципалитет находится на ведущих позициях. (...) Считаю, что в вас достаточно целеустремленности, опыта и — самое главное — желания обеспечить преобразования», — сказал Воробьев.

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Юров поблагодарил губернатора за доверие. «Конечно, Балашиха — это другой уровень ответственности, другой уровень работы. Я, безусловно, готов», — заверил он.

27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Он не стал раскрывать причины своего ухода, но признался, что это решение далось ему нелегко.

За четыре дня до этого в Балашихе прекратил работу полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино». Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин потребовал за месяц закрыть свалку, на которую ему пожаловались местные жители в ходе прямой линии.

В тот же день Андрей Воробьев поручил подчиненным закрыть полигон и восстановить экологию в этой зоне. На эти цели, по предварительным оценкам, потребуется четыре миллиарда рублей.