Включили аварийку

Во вторник, 27 июня, президент России во время поездки в Удмуртскую Республику посетил разваливающийся барак в Ижевске. На тяжелые условия жизни в аварийном жилье в ходе прямой линии пожаловалась местная жительница. Больше всего она боялась, что потолок попросту рухнет на головы детей. Владимир Путин обещал лично приехать в город и проверить условия проживания в этом доме. Как и в случае с гигантской свалкой в подмосковной Балашихе, для решения острой проблемы пришлось включить «ручное управление».

Гниль в центре города

Анастасия Вотинцева встречала Владимира Путина на крыльце вместе с детьми и сестрой. Показала рукой в сторону дома: «Я думаю, даже и говорить ничего не надо». Вокруг них собрались, кажется, все местные жители. Из-за правого плеча президента на хозяйку дома смотрел Александр Бречалов, временно исполняющий обязанности главы республики. Он тут же, стоя на улице, доложил, что дом будет включен в программу переселения в связи с масштабным проектом реновации этого района Ижевска.

Прежде чем войти внутрь, Путин поздравил Вотинцеву с днем рождения (так уж совпало) и сказал, что приехал не с пустыми руками. «Вы мой самый главный подарок!» — отмахивалась от внимания именинница, но все же получила от гостя сертификат на поездку в Сочи на всю семью. «Ой, а ведь она у нас никогда нигде не отдыхала», — порадовалась за нее сестра.

А соседка Наталья Сурнина повела журналистов на экскурсию по квартире. Внешне все выглядело опрятно — семья потратила накопления на свежие обои и маскировочные пластиковые панели, спрятав за ними гниль и грибок. «Постоянно ползают разные насекомые, кусают детей», — пожаловалась жительница.

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Аварийный дом на проезде Чапаева (точнее, разрушающийся деревянный барак) президент обещал посетить в ходе прямой линии. Во время одного из включений Анастасия Вотинцева рассказала про ужасные условия проживания: «У нас летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют».

Но больше всего молодая мама опасалась, что рано или поздно им на головы рухнет потолок. Дом, конечно, был признан аварийным, но стоял в очереди на переселение только в далеком 2029 году. «Владимир Владимирович, как нам прожить в таких условиях еще 12 лет?» — спрашивала Анастасия.

«Чушь, конечно», — охарактеризовал ситуацию Путин. По его словам, соответствующие ресурсы из федерального бюджета выделяются, программа расселения аварийного жилья продлена, да и вообще процесс «в целом по стране идет и развивается неплохими темпами». Тем не менее в столице Удмуртии все не так гладко. «Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что там у вас происходит. Там поговорим уже лично, хорошо?» — пообещал он.

Жительница Ижевска пожаловалась на ветхое жилье в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Буквально через 40 минут после выхода в эфир к Анастасии нагрянули гости. Со всех концов Ижевска съезжались представители республиканской прокуратуры, администрации города, фонда капитального ремонта, журналисты. Через несколько часов толпа рассеялась, оставив многочисленные обещания разобраться. А за неделю до приезда главы государства барак начали «прихорашивать», пишет «Комсомольская правда». Как рассказывают местные жители, дорогу выровняли асфальтовой крошкой, покосившийся сарай укрепили подпорками, а вход в дом застелили новыми досками. В приступе хозяйственного энтузиазма убрали мусорный бак, который жители для удобства установили возле дома, но после визита президента обещали вернуть.

Возьми, боже, что нам негоже

К слову, проезд Чапаева в Ижевске — это почти центр города. Но так называемый частный сектор больше похож на деревню — со всеми «удобствами» на улице. Впрочем, такие кварталы можно найти не только в этом городе. Удмуртская Республика — далеко не лидер списка регионов с самым ветхим жильем, в Дагестане, Карелии, Амурской и Саратовской областях ситуация еще более критическая.

В начале мая на заседании Госсовета, посвященного исполнению майских указов, звучали следующие цифры: в России с 2008 года было расселено более 860 тысяч человек из более чем 13 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует 73 процентам выполнения плана по расселению. Но 20 российских регионов отстают от плановых показателей. «Хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается — то есть по принципу "возьми, боже, что нам негоже", ну и чтобы просто отчитаться. Хочу повторить: важны не только сроки, но и качество жилья», — заявил тогда Путин.

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Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень пояснил, что объемы аварийного жилья будут только расти, поскольку половина жилого фонда в нашей стране построена до 1970 года. А в декабре прошлого года Счетная палата указывала, что программа переселения из аварийных домов выполнена всего на треть. Список вновь образованного аварийного жилья, по данным контрольного ведомства, исчисляется десятками тысяч домов, где проживают сотни тысяч людей, и на расселение этого фонда требуются сотни миллиардов рублей.

В Удмуртии одним из самых громких оказался случай переселенцев в Малопургинском районе. В марте 2016 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) выявил здесь «новые аварийные дома». В зданиях, построенных для переселенцев, не оказалось нормального фундамента и утепления, на окнах и стенах расцвела плесень, отсутствуют горячая вода и канализация, а все удобства строители соорудили на улице.

По данным Счетной палаты на конец 2016 года, программа переселения из аварийного жилья выполнена всего на треть Фото: Евгений Курсков / «Коммерсантъ»

Именно визит в Малую Пургу стал одним из пунктов повестки нового главы региона Александра Бречалова в первые же недели после его назначения в Удмуртию. После осмотра домов у него появились серьезные вопросы не только к строителям, но и к администрации района. Жилье строилось и принималось с грубейшими нарушениями. Новый глава региона общался с застройщиками показательно жестко: «Вы для себя такое построите? Я вопрос задал: вы для себя такое построите?»

После прямой линии Бречалов отчитался, что власти разработали региональную программу по расселению из аварийного и ветхого жилья и с каждым отдельным случаем будет работать специальная группа. По его словам, независимо от федеральных программ регион «найдет изыски и возможности, чтобы переселять людей из аварийных домов».

Кто на новенького?

Бречалов возглавил не самый крупный и не самый заметный регион, обремененный огромным количеством проблем, в апреле. До этого он руководил ОНФ — проектом федерального масштаба. Но на судьбу не жаловался и новое назначение расценивал как «вызов, большую честь и доверие» главы государства. Визит Путина в Ижевск, который планировался задолго до прямой линии, в числе прочего, стал и проверкой, и поддержкой нового главы.

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Перед сентябрьскими выборами президент намерен посетить и других новых назначенцев — врио губернатора. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что у Путина до конца лета запланировано несколько региональных поездок.

Новгородскую и Ярославскую области президент уже посетил. В конце апреля он пожелал главе Ярославской области Дмитрию Миронову удачи на сентябрьских выборах. И в том же месяце провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Сейчас руководители этих субъектов находятся в статусе временно исполняющих обязанности. Они назначены президентом, но в сентябре должны пройти через прямые выборы.

В последнее время также поменялись руководители Бурятии, Удмуртии, Марий Эл, Карелии, Калининградской, Кировской, Рязанской областей, Пермского края и Севастополя.

Далее в региональном графике президента значится Свердловская область. В июле Путин совершит рабочую поездку в Екатеринбург. По информации «Известий», президент планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля. Дмитрий Песков подтвердил, что эти поездки будут связаны в том числе и с инспекцией первых результатов работы исполняющих обязанности глав регионов.