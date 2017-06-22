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Суд арестовал имущество семьи бывшего главы Удмуртии Соловьева

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Александр Соловьев
Александр Соловьев

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и двух его дочерей. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источника, который знаком с материалами дела.

«Судом наложен обеспечительный арест на семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, принадлежащих старшей дочери Соловьева. У младшей дочери арестован автомобиль», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, источник ТАСС отметил, что у Соловьева арестован дом в деревне Каменное и квартира в Ижевске. «Также при обыске у Соловьева было изъято порядка двух миллионов рублей», — добавил он.

Александру Соловьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

4 апреля Соловьева арестовали, и в тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. До окончания следственных действий членство Соловьева в «Единой России» приостановлено.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.

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