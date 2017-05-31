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Бывший глава Удмуртии признался в получении взятки в 140 миллионов рублей

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Александр Соловьев
Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал вину в получении взятки в 140 миллионов рублей. Об этом в среду, 31 мая, сообщила прокурор в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока ареста чиновника, передает РИА Новости.

«Несмотря на то, что Соловьев признал вину, это не меняет оснований для продления ему ареста», — заявила представитель надзорного ведомства.

Бывший глава Удмуртии не только признал вину, но и сотрудничает со следствием, сообщил суду адвокат, назначенный Соловьеву государством. В связи с этим защитник и обвиняемый просили перевести его из СИЗО под домашний арест.

Но суд отказался менять Соловьеву меру пресечения, продлив его пребывание в изоляторе до 4 сентября.

26 апреля чиновник в Мосгорсуде уже заявлял, что нарушал закон. «Да, я нарушил закон, я понимаю, что будет суд», — сказал Соловьев на заседании, где рассматривалась его жалоба на арест. Но адвокат уточнила, что речь не идет о чистосердечном признании.

«Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», — заявила защитница Ирина Пикалева.

Соловьеву предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

4 апреля Соловьева арестовали и в тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. До окончания следственных действий членство Соловьева в «Единой России» приостановлено.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.

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