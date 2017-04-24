Свидетели испугались возможных угроз со стороны бывшего главы Удмуртии

Два свидетеля по делу бывшего губернатора Удмуртии написали заявления следователю о том, что опасаются возможного давления со стороны Александра Соловьева, если он останется на свободе. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала Мосгорсуда, где рассматривалась апелляция защиты на арест политика.

Представитель следствия заявила, что оснований для удовлетворения жалобы защиты не имеется — решение суда первой инстанции законно и обосновано. «Экс-главе Удмуртии вменяется тяжелое обвинение, у него имеется возможность скрыться от суда и следствия, а также угрожать свидетелям», — уточнила она, отметив, что в деле имеются заявления двух лиц, которые считают, что Соловьев может им угрожать.

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Защита, в свою очередь, просила изменить меру пресечения бывшему чиновнику на любую, не связанную с заключением под стражу: домашний арест, залог или подписку о невыезде. По версии адвокатов, выводы следствия о необходимости ареста бывшего главы Удмуртии основаны на домыслах.

В ходе судебного заседания адвокаты попросили о приобщении к материалам дела документов, свидетельствующих о наличии у Соловьева множества хронических заболеваний, в том числе диабета средней тяжести, атеросклероза и умеренной злокачественной опухоли почки. Также защита представила суду большое количество удостоверений о наличии у Соловьева государственных и военных наград и званий.

Мосгорсуд в результате отложил рассмотрение жалобы на арест бывшего главы Удмуртии на 26 апреля и затребовал из СИЗО «Лефортово» справку о его состоянии здоровья.

Соловьев был арестован 4 апреля Басманным судом столицы. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей.