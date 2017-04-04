Бывшего главу Удмуртии арестовали

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

Чиновника обвиняют в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей. Он пробудет под арестом два месяца, до 4 июня.

Ранее Соловьеву были предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения. Речь идет о статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что эти случаи имели место в 2014-2016 годах при строительстве мостов через реки Каму и Буй.

4 апреля президент России Владимир Путин отправил чиновника в о отставку в связи с утратой доверия. Членство Соловьева в «Единой России» приостановлено до окончания следственных действий. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен бывший секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он был сенатором от республики, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.