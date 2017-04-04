Бывший глава Удмуртии отказался дать показания

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый во взяточничестве, отрицает свою вину. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя.

«Свою вину Соловьев не признал, от дачи показаний отказался», — заявил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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Ранее во вторник стало известно, что в суд поступило ходатайство следствия об аресте Соловьева. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии назначен бывший секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. До окончания следственных действий членство Соловьева в «Единой России» приостановлено.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.