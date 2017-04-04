Задержанному и уже бывшему главе Удмуртии предъявили обвинение

Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соловьеву вменяются два эпизода по части 6 статьи 290 УК РФ, касающейся получения взятки должностным лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

По версии СК, в 2014-2016 годах глава республики брал взятки от представителей фирм, занимающихся строительством мостов через две реки у города Камбарка в Удмуртии. Общая сумма полученных денег — 139 миллионов рублей. Кроме того, ему предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации»; стоимость доли оценили в 2,7 миллиона рублей.

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За это Соловьев «должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр», говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее во вторник, 4 апреля, стало известно, что президент Владимир Путин отправил чиновника в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, был председателем госсовета (законодательный орган) региона.