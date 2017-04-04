Единороссы приостановили членство в партии бывшего главы Удмуртии

Президиум удмуртского политсовета «Единой России» приостановил членство в партии бывшего главы республики Александра Соловьева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЕР во вторник, 4 апреля.

«Это не лишение членства, а только его приостановка на время следственных действий», — подчеркивается в сообщении.

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О возбуждении уголовного дела в отношении Соловьева стало известно во вторник утром. Ему предъявлено обвинение в получении двух взяток. Следователи считают, что в 2014-2016 годах он получил около 139 миллионов рублей от представителей организаций, занятых на строительстве мостов через реки Кама и Буй. Соловьеву, как считают следователи, также предоставили долю в коммерческой организации.

В тот же день президент России Владимир Путин отправил его в о отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Удмуртии назначен бывший секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

В декабре 2015 года Соловьев сложил с себя полномочия секретаря удмуртского отделения ЕР, отмечается на ее сайте. Это решение он объяснял нехваткой времени на решение партийных вопросов.

Александр Соловьев руководил Удмуртией с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, в 2007-2013 годах был председателем Госсовета региона четвертого и пятого созывов.

