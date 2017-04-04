Следствие попросило арестовать бывшего главу Удмуртии Соловьева

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте обвиняемого в получении взяток бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 4 апреля.

Ранее 4 апреля Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинения Соловьеву по двум эпизодам получения незаконного вознаграждения по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии СК, в 2014-2016 годах глава республики брал взятки от представителей фирм, занимающихся строительством мостов через две реки у города Камбарка в Удмуртии. Общая сумма полученных денег — 139 миллионов рублей. Кроме того, ему предоставили вознаграждение «в виде доли участия в коммерческой организации». Стоимость доли оценили в 2,7 миллиона рублей.

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Президент Владимир Путин днем 4 апреля отправил Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

О задержании руководителя региона «Интерфакс» сообщил ранним утром 4 апреля. Его доставили в Москву.

Соловьев возглавлял Удмуртию с февраля 2014 года. До этого он представлял республику в Совете Федерации, был председателем госсовета (законодательный орган) региона.