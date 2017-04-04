Удмуртские депутаты поведали о скандалах с мостами в деле Соловьева

Строительство мостов через реки Кама и Буй в Удмуртии, которые фигурируют в уголовном деле бывшего главы республики Александра Соловьева, неоднократно оказывалось причиной скандалов и социального недовольства. Об этом рассказал депутат регионального Госсовета Энвиль Касимов, передает ТАСС во вторник, 4 марта.

«Мы на сессиях рассматривали коллективные обращения строителей и представителей студенческих отрядов о невыплате заработной платы. Была большая задолженность, но со студенческими отрядами быстро рассчитались, а вот со строителями ситуация оказалась затянутой», — отметил Касимов.

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Его коллега по Госсовету, депутат Владимир Бодров добавил, что жителей Камбарки волнует стоимость проезда по мостовым сооружениям. «Для жителей маленького городка цена проезда по новому мосту несоизмерима с их доходами», — подчеркнул он.

Ранее во вторник сообщалось, что глава Удмуртии Александр Соловьев отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

За несколько часов до этого стало известно, что Соловьев подозревается в получении взятки от представителей организаций, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй.

По данным ТАСС, общий долг перед строителями мостов достиг 80 миллионов рублей, на участке работают более 100 человек, которым зарплата не выплачивается последние 1-1,5 месяца. Агентство также отмечает, что субподрядные организации остановили работы, есть отставание от графика.

Движение по мостам через реки Кама и Буй открыто в конце 2016 года, пока объект работает в тестовом режиме. Предполагается, что до мая нынешнего года проезд по нему будет бесплатным, затем плату начнут взимать в соответствии с утвержденными тарифами. Предельная стоимость проезда через Каму и Буй, как ожидается, составит от 340 до 1528 рублей в зависимости от типа автомобиля и маршрута.

Строительство мостов возле Камбарки стало первым региональным проектом государственно-частного партнерства, реализованным на основе федерального закона о концессиях. Проектом предусмотрено создание мостовых переходов и подъездных дорог примерно на 15 километров.