Бывший глава Удмуртии на суде признал нарушение закона

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по делу о получении взятки в 140 миллионов рублей, заявил, что нарушил закон. Об этом из зала Мосгорсуда передает корреспондент «Интерфакса».

«Да, я нарушил закон, я понимаю, что будет суд», — сказал Соловьев на заседании, где рассматривалась его жалоба на арест.

Вместе с тем защитник Соловьева уточнила, что речь не идет о чистосердечном признании.

«Он не признал вину, я не знаю, что он там сказал, сейчас этот вопрос вообще не решается», — заявила агентству адвокат Ирина Пикалева.

В суде были оглашены медицинские справки из СИЗО, в которых указывалось на удовлетворительное состояние обвиняемого и отсутствие с его стороны жалоб на здоровье при поступлении в изолятор. «По состоянию здоровья Соловьев может перемещаться для следственных и судебных действий. В следственном изоляторе ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — указано в документах.

Мосгорсуд, рассмотрев материалы, оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Соловьева.

На заседании в понедельник, 24 апреля, обвинение представило информацию о том, что два свидетеля по делу бывшего главы Удмуртии испугались возможных угроз с его стороны.

Соловьев обвиняется в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей.