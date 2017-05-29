СМИ узнали о признании бывшим главой Удмуртии своей причастности к взяткам

Бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев, находящийся под следствием, признал свою вину в получении взяток. Об этом пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет со ссылкой на источники, что Соловьев признается не в получении всех 140 миллионов рублей, которые ему инкриминирует Следственный комитет, а в нескольких взяточных эпизодах.

Адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью Соловьева, считают, что это признание могло быть получено под давлением следствия. По их мнению, следствие пытается добиться от обвиняемого признательных показаний, что косвенно подтвердил сам Соловьев, обронив в апелляционном суде фразу: «Да, я нарушил закон».

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По словам Пикалевой, следователь Роман Мухачев «фактически проигнорировал данное решение, введя в дело адвоката по назначению Алексея Ульянова». Он участвовал в оформлении протокола задержания экс-губернатора в Москве 4 апреля и предъявлении обвинения. Для представления интересов Соловьева в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство о его аресте, судом был назначен другой адвокат — Галина Гамбург.

«Но до тех пор, пока мы не встретимся с клиентом, мы не можем выяснить, признает ли Александр Соловьев вину или нет, — сказал Ларионов.— И чтобы положить конец этой неопределенности, в начале мая мы направили в Басманный суд жалобу с требованием допустить нас к участию в следствии и к подзащитному в СИЗО». Однако ее пока не назначили к рассмотрению.

Защитник по назначению, в свою очередь, утверждает, что Соловьев сотрудничает со следствием добровольно.

Соловьев был арестован 4 апреля Басманным судом Москвы. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более 140 миллионов рублей.