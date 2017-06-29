Всех сотрудников Кучинского полигона в Балашихе сократили

Всех работников подмосковного полигона Кучино уволили по решению компании-эксплуатанта ЗАО «Заготовитель». Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

«На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. По данным собеседника агентства, на предприятии трудились около 150 человек, часть из них работала по аутсорсингу.

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28 июня подмосковные власти обратились к правительству столицы с просьбой помочь с финансированием работ на полигоне Кучино, поскольку 80 процентов мусора было завезено туда из Москвы.

Днем ранее глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Полигон был закрыт по приказу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева 23 июня. Решение было принято после того, как президент России Владимир Путин потребовал прекратить работу свалки, на которую ему пожаловались в ходе прямой линии местные жители.

По плану мусорный полигон должны были закрыть в 2021 году, однако президента этот срок не устроил.

