Уволившийся после жалобы Путину главврач из Мурманской области передумал уходить

Главврач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев останется на своем посту, несмотря на жалобы жительницы Апатитов (Мурманская область) на работу медучреждения в ходе прямой линии президента Владимира Путина. Об этом Ширяев рассказал «Ленте.ру».

«Сегодня отозвал свое заявление [об уходе с поста главврача]», — сказал он. Свое решение он объяснил поддержкой коллектива и местных жителей, а также желанием «завершить то, что начал».

Ширяев решил покинуть должность 20 июня, вскоре после того, как наблюдавшаяся в медучреждении онкобольная Дарья Старикова пожаловалась 15 июня в ходе прямой линии Путину на низкое качество оказанной ей медпомощи и отсутствие больницы в ее городе: жителям Апатитов приходится ездить на лечение в Кировск.

У девушки был диагностирован рак, развившийся в четвертую стадию, при этом до этого ее ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза. В Следственном комитете после жалобы Стариковой Путину возбудили уголовное дело по изложенным ею фактам, а саму онкобольную перевели в областную больницу.

Сам Ширяев 21 июня заявил, что в низком качестве здравоохранения виноваты чиновники и депутаты, занимавшие посты в 1990-е годы. Жители Апатитов и Кировска поддержали Ширяева. В соцсетях появились группы в его поддержку.