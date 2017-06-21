Бывший главврач ЦРБ указал на виновных в отсутствии больницы в Апатитах

Чиновники и депутаты, занимавшие посты в 1990-е годы, несут ответственность за то, что в городе Апатиты Мурманской области сегодня отсутствует больница. Об этом в своей группе поддержки во «ВКонтакте» заявил Юрий Ширяев, уволившийся с должности главврача Апатитско-Кировской ЦРБ.

В предыдущем посте Ширяев рассказал, что хотел уволиться сразу после недавней прямой линии с президентом, но затем решил остаться на своем посту, чтобы защитить своих сотрудников, поддержать министра и губернатора региона. Однако, когда поступил звонок о пациенте с черепно-мозговой травмой, у которого на операционном столе упало давление до нуля, терпение у врача кончилось и он подал заявление об уходе «по собственному желанию».

15 июня, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, 24-летняя жительница города Апатиты Дарья Старикова рассказала главе государства о недоступности медицины для ее земляков и попросила вернуть в город с 55 тысячами жителей отдельную больницу.

У девушки диагностировали рак, который уже развился в четвертую стадию, а до этого ошибочно лечили от межпозвоночного остеохондроза. После окончания прямой линии в СК России возбудили уголовное дело по изложенным ею фактом, а саму Старикову перевели в областную больницу.

В настоящее время жители Апатитов ездят лечиться в Кировск.