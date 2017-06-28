Проблему бараков в Ижевске решили через день после визита Путина

Проживающие в бараках Ижевска семьи начнут расселять с 2018 года. Об этом в среду, 28 июня, заявил врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что к концу текущего года региональные власти разработают программу расселения аварийных домов. В числе первых новое жилье получит пожаловавшаяся президенту России Владимиру Путину на непригодные для проживания условия Анастасия Вотинцева.

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«Всего бараков 17. В первую очередь жилье будет предоставлено 11 самым нуждающимся семьям с детьми», — отметил Бречалов. При этом мэр Ижевска Юрий Тюрин пояснил, что каждая ситуация будет рассмотрена отдельно. «Уверен, что ряд вопросов удастся снять при взаимодействии с застройщиками, применении механизма освоения застроенных территорий», — добавил градоначальник.

Накануне в Ижевск с рабочим визитом приехал Владимир Путин, который выполнил обещание и посетил дом Вотинцевой, обратившейся к нему в ходе прямой линии.

15 июня в прямом телеэфире жительница Ижевска пожаловалась на условия проживания: «У нас летом в квартирах очень сыро, зимой очень холодно. Мы печку топим просто круглосуточно, но через щели в стенах все равно все выдувает. Дети у нас постоянно болеют». Вотинцева уточнила, что дом был признан аварийным, но стоял в очереди на снос только в 2029 году. «Владимир Владимирович, как нам прожить в таких условиях еще 12 лет?» — спрашивала женщина. Президент обещал приехать и лично «посмотреть, что там происходит».