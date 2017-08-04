Путин поручил врио главы Бурятии разобраться с жалобами местных жителей

Российский президент Владимир Путин передал временно исполняющему обязанности главы региона Алексею Цыденову пакет обращений от жителей республики, поступивших на имя главы государства в ходе прямой линии. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

«Вот видите, папочка эта с вопросами, которые задавались в ходе прямой линии. Понятно, что на все не удалось обратить внимание, но нужно сделать. Это болевые точки. Мы с вами об этом говорили, и вы это знаете», — сказал Путин.

Глава государства попросил руководителя региона внимательно отнестись ко всем обращениям. «Здесь и пожары. Люди отмечают недостаточно эффективную работу МЧС. Беспокоит неурегулированная ситуация с иностранными гражданами, которые занимаются экономической деятельностью», — отметил президент.

Кроме того, по словам Путина, местные жители жалуются на нехватку мест в школах и детских садах. Эти вопросы также предстоит решить.

Ранее в пятницу Путин в рамках рабочей поездки в Бурятию провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в ходе которых пострадали несколько населенных пунктов региона. Помимо этого, президент осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и кратко пообщался с волонтерами.

Алексей Цыденов возглавил Бурятию 7 февраля. До этого чиновник занимал должность замглавы Минтранса России.