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Путин прилетел в Бурятию

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Архивное фото
Архивное фото

Президент России Владимир Путин после рабочей поездки в Амурскую область прибыл в Бурятию. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 3 августа.

В Улан-Удэ глава государства «будет заниматься вопросами экологии, развития Байкала и Бурятии», сказал ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В графике президента на пятницу также значится встреча с врио главы Бурятии Алексеем Цыденовым.

3 августа Путин провел в Благовещенске. В частности, он ознакомился с площадкой строительства Амурского газоперерабатывающего завода и посетил Нижне-Бурейскую ГЭС.

На пути из Москвы в Амурскую область президент сделал остановку в южной Сибири, где отправился на рыбалку. По словам Пескова, она была «даже интереснее» чем та, когда Путин поймал 21-килограммовую щуку. Подробности он обещал раскрыть позднее.

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