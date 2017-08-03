Путин посетит Нижне-Бурейскую ГЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где проведет совещание по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает РИА Новости.

Свою рабочую поездку глава государства начнет с визита на строящийся Амурский газоперерабатывающий завод. Далее он отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС, где в его присутствии состоится запуск трех агрегатов. После этого там же состоится совещание по инвестиционным проектам.

Планируется, что после визита в Благовещенск президент улетит в Улан-Удэ.

1 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выделит время на рыбалку перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС началось 27 августа 2010 года при личном присутствии Путина, пишет газета «Известия».