Путин переночует в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин решил провести день в сибирской тайге после рабочего визита в Красноярск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 2 марта, передает РИА Новости.

«По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение один день провести в Сибири, в Красноярском крае (...) Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву», — сказал Песков.

На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает президент, представитель Кремля ответил: «Условия походные».

В сентябре прошлого года Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Владимир Путин после поездки в Хакасию провел выходные на Алтае.

Тем же летом президент также побывал с неофициальным визитом в Горном Алтае. 26 июня он прилетал в республику, вскоре в Горно-Алтайск прибыл бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони. Гости пробыли на Алтае три дня. Тогда пресс-секретарь главы государства подтвердил информацию о встрече Путина и Берлускони.