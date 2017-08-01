Путин выкроил время на сибирскую рыбалку

Президент России Владимир Путин выделит время на рыбалку перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, передает ТАСС.

«Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», — сказал Песков.

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После этого российский лидер направится в Амурскую область, где у него 3 августа запланирован ряд мероприятий. После этого в его графике значится поездка в Бурятию.

31 июля представитель Кремля опроверг информацию о том, что Владимир Путин проводит короткий отпуск в Хакасии.

В июле в ходе прямой линии глава государства рассказал, что самым большим уловом за всю его жизнь стала 20-килограммовая щука, пойманная им в Туве. При этом он не исключил, что кто-то мог «подвесить грузик».

Последний раз Владимир Путин брал полноценный отпуск осенью 2014 года.