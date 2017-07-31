В Кремле опровергли данные о поездке президента в Хакасию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин проводит отпуск в Хакасии. Его слова в понедельник, 31 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Владимир] Путин не прилетал в Хакасию», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, на вторую половину недели у главы государства намечена поездка на Дальний Восток. «Там, естественно, подготовка идет — передовая группа и так далее — это обычная практика», — добавил пресс-секретарь, объясняя возможное присутствие самолетов специального летного авиаотряда в регионе.

О том, что борт номер один якобы видели в аэропорту Абакана, ранее в понедельник сообщило агентство 19rus.info. Оно утверждало, что российский лидер приехал в республику на отдых.

Путин нечасто уходит в официальный отпуск, в прошлый раз он делал это осенью 2014 года. 2 марта президент решил провести день в сибирской тайге после рабочего визита в Красноярск. На просьбу журналистов рассказать, в каких условиях отдыхает глава государства, Песков уточнил, что «условия походные».