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Плавающий график

Суровая рыбалка и охота за бабочками — как отдыхают депутаты и чиновники

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Госдума завершила весеннюю сессию 21 июля. Депутатам предстоит отработать еще неделю в регионах, после чего они официально уйдут в отпуск одновременно с членами верхней палаты парламента. Народные избранники обещают отдохнуть на родине — от отпусков за границей они массово отказываются не первый год, и не только из патриотизма. Где депутаты и чиновники предпочитают рыбачить и купаться, а кто мечтает ловить бабочек с сачком — выясняла «Лента.ру».

В пятницу Госдума седьмого созыва завершила первую весеннюю сессию. Под занавес депутаты приняли несколько резонансных законопроектов: о присяге при вступлении в российское гражданство, регулировании мессенджеров и введении курортного сбора. Последний коснется и самих депутатов, которым в последние годы полюбились курорты Крыма, Алтая, Кубани и Ставрополья.

«Кто-то, наверное, какое-то время выделит для того, чтобы отдохнуть. Насколько я знаю, большинство едут в Крым, в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой. Необязательно нужно ехать за границу», — рассуждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у народных избранников отпуска, по сути, и не бывает: депутатам нужно использовать его для общения с избирателями. Времени для этого хватает — осенняя сессия начнется только в сентябре.

Совместить приятное с полезным будет проще всего депутатам, которые избрались в нижнюю палату парламента от южных регионов. Например, бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской. Лучшего место для отдыха, по ее мнению, нет. «Черное море просто замечательное. А по утрам хорошо видно с берега, как около горизонта прыгают дельфины», — делилась она впечатлениями от прошлогоднего отпуска на полуострове.

Заграница не поможет

«Никому не советую ехать на юг: наводнения, пожары, насилие и, наконец, землетрясения», — запугал журналистов лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сам он предпочитает отдыхать в средней полосе России. Во Владимирскую область планирует съездить, чтобы пообщаться с молодежью на форуме «Территория смыслов», порыбачить и «съездить на клубнику» (сезон которой, правда, уже подошел к концу). По мнению политика, хорошо провести отпуск можно в Тверской и Псковской, а также Смоленской областях. К последней у Владимира Жириновского особое отношение: Смоленскую область возглавляет его однопартиец Алексей Островский.

Лидер ЛДПР как-то собирался на лето и в Казахстан, а перед думскими выборами 2011 года — покататься на велосипеде и сходить на ночную рыбалку. «Моя любимая форма одежды летом — панамка, шортики и сандалии. И с сачком на луг ловить бабочек!» — делился он в беседе с kp.ru. Подопечный Жириновского, глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев созывает коллег в Крым, и не просто полежать на пляже, а поработать вожатыми в детском лагере «Артек». Помимо этого рекомендует всем коллегам «делать пробежки, отжиматься и подтягиваться».

Настрой на здоровый образ жизни разделил и вице-спикер ГД, сын председателя ЛДПР Игорь Лебедев. Два года назад он открыто выразил недовольство тем, что чиновникам и парламентариям рекомендовали ограничить географию поездок границами России. «Если мы скажем депутатам: "Езжайте только в Крым!" — неужели это значительно поднимет экономику региона? Нет. А с учетом того, что парламентарии — такие же люди, мы не можем и не имеем права вмешиваться в их личную жизнь», — возмущался Лебедев.

От дружбы до ненависти

Политики начали демонстративно отказываться от «заграницы» в 2014 году, после присоединения Крыма к России и последующих санкций в отношении Москвы со стороны западных стран. Под ограничения попали, в частности, и парламентарии. Доступ на большинство средиземноморских курортов им попросту оказался закрыт. Впрочем, в отдыхе на родине есть свои преимущества: депутатам и сенаторам путевки в отечественные санатории достаются с внушительной скидкой.

Народные избранники и без того старались особо не афишировать, где проводят отпуск. Но до введения санкций о поездках за рубеж все же говорили свободнее. В 2006-м депутат Павел Крашенинников собирался на побережье Средиземноморья, Валерий Рязанский — в Черногорию, а Олег Морозов — в Великобританию. Некоторые не изменяют привычкам и продолжают отдыхать на привычных заграничных курортах. В прошлом году Виталий Милонов, тогда еще депутат петербургского закса, признавался, что часто ездит к родственникам на Кипр.

Давний оппонент автора закона о гей-пропаганде, депутат парламента Северной столицы Максим Резник в этом году собирался провести отпуск на Крите. Представители либеральной оппозиции неоднократно, вопреки общему настрою, отдыхали за рубежом. Например, депутат Госдумы шестого созыва Дмитрий Гудков в 2014-м не скрывал, что проводит лето в собственных апартаментах в Болгарии.

Не угодишь

Если уж решил отгулять каникулы за пределами родины — лучше признаться открыто, показывает пример губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В январе местные блогеры заподозрили главу региона в том, что Новый год он встречал в ОАЭ. И ладно если бы при этом 1 января в Instagram не было опубликовано фото Миклушевского с его собакой, якобы сделанное во время прогулки на территории госрезиденции под Владивостоком. В интернете появилась петиция об отставке губернатора, а депутаты Госдумы предложили запретить чиновникам отдыхать за рубежом. Глава Приморского края никак на эту историю не отреагировал. Местные СМИ о ней не забыли и 1 апреля в шутку «назначили» его послом в Тунис.

Вячеслав Двораковский, на прошлой неделе покинувший пост мэра Омска, не стеснялся того, что из года в год отдыхает в Карловых Варах: «Стабильность — признак мастерства». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть еще в бытность депутатом нижней палаты парламента признавался, что для него самый желанный отдых — рыбалка в родной Сибири. Рассказывал о ней увлеченно: «Есть определенные места, где я ловлю рыбу, но бывает, что и на новые приезжаю. Где — я никогда не делюсь, не скажу. Больше всего нравятся судак и карась. Я считаю, это отличная рыба. Судак — это деликатес на самом деле, надо уметь его готовить».

В июле градоначальник съездил в короткий отпуск на Телецкое озеро в Республике Алтай. В соцсетях он поделился снимком пойманного хариуса. Хоть новосибирский мэр явно был не на элитном курорте, некоторые пользователи отреагировали на его пост негативно. Например, поинтересовались, не устроит ли чиновник вместо дня рыбака день дорог? «Наверное, водолазы поработали», — добавил один из пользователей.

Не обходились без саркастических комментариев и поездки на Афон вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, ответственного за строительство стадиона «Зенит-Арена». К христианской святыне в Греции политик ездил неоднократно, туда же отправился в отпуск и в начале июля. «У богатых свои причуды. Лучше бы часы продал и пошел в детский дом», — написал один из комментаторов.

Отдыхаем сурово

«Море, пляжи — не рассматриваю. За последние 15 лет был на побережье, пожалуй, пару раз. Только тайга, только родная Хакасия», — так анонсировал свой отпуск глава Хакасии Виктор Зимин. Чиновник в итоге поехал в соседнюю Туву с ее главой Шолбан Кара-оолом и министром обороны России Сергеем Шойгу. Поездка не обошлась без приключений: Зимину пришлось обращаться в травмпункт из-за ушиба ноги.

Шойгу регулярно приезжает отдохнуть в родную Туву, в этот раз — на несколько дней, чтобы набраться сил и энергии. В Сибири неоднократно проводил отпуск и глава российского МИД Сергей Лавров, поклонник походов и экстремального отдыха. При утверждении в должности министра Лавров даже просил у президента Владимира Путина право ежегодно сплавляться по горным рекам в компании друзей и без охраны. Еще в студенческие годы он отдыхал в Хакасии, Якутии и на Алтае.

В горах Алтая проводил отпуск и министр культуры Владимир Мединский — правда, без экстрима. «На Алтае в тех санаториях, где мы отдыхали, если санаторий три звезды — полный пансион с питанием — 3000 рублей», — рассказывал глава Минкультуры. Тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов в 2015-м отправился в экспедицию на Северный полюс вместе со школьниками. Признавался, что удалось сильно сэкономить.

Экстремальные поездки российских политиков не обходятся без эксцессов. Два года назад депутаты Александр Сидякин и Олег Савченко, отправившиеся покорять пик Винксона в Антарктиде, пропали со связи. В тот же день сотрудникам турфирмы удалось до них дозвониться, но история запомнилась всем надолго. За путешествиями народных избранников стали пристально следить. В итоге СМИ через пару месяцев якобы застали Сидякина в деревне аборигенов в Индонезии, где он агитировал за признание самопровозглашенной Луганской народной республики. Депутат все домыслы опровергал, а вместо этого пообещал покорить Эверест. Что он и сделал в мае этого года.

«Первым делом самолеты»

Президент России Владимир Путин в марте побывал на Земле Франца-Иосифа — правда, в рамках рабочей поездки. Полноценный отпуск глава государства последний раз брал три года назад. Остался он без летнего отдыха и в этот раз. «В перспективном рабочем графике, который у меня есть до сентября месяца, особо ничего отпускного нет», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер иногда выделяет на отдых день-два. В начале марта, например, он решил провести день в сибирской тайге после рабочего визита в Красноярск. За полгода до этого СМИ писали, что Владимир Путин провел выходные на Алтае. Его пресс-секретарь отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. В Сибирь глава государства ездил и на рыбалку. В 2013 году он порыбачил на славу вместе с Сергеем Шойгу на Токпак-Холь в Туве: Путин тогда поймал на спиннинг щуку весом более 20 килограммов, что изумило даже опытных рыбаков.

Глава государства на долгое отсутствие отпуска, однако, не жалуется. Во время визита в Белгород он вышел пообщаться с жителями местного микрорайона «Улитка». «Отдыхайте побольше», — пожелал один из жителей, собравшихся вокруг президента. «Я почти как на отдыхе здесь у вас», — ответил ему Путин.

Екатерина Кориненко

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