Украинская штурмовая рота почти в полном составе пропала без вести под Сумами

2-я штурмовая рота 425-го полка ВСУ пропала без вести на сумском направлении

Вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом заявил источник ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, родственники и близкие бойцов этого подразделения ВСУ также сообщают об их пропаже под Сумами.

Ранее стало известно, что за полгода в районе Крынок Херсонской области пропали без вести 788 солдат ВСУ. Уточняется, что число военных без признаков жизни, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека. В конце июня родственники военнослужащих вышли на митинг в Киеве.