ВСУ потеряли до 740 военных и десятки единиц техники в зоне ответственности «Юг»

ВСУ потеряли до 740 военных и десятки единиц техники в зоне ответственности «Юг», пишет РИА Новости.

Астафьев уточнил, что «ранеными и убитыми» украинские войска потеряли до 740 военнослужащих.

Ранее представитель подполья Сергей Лебедев рассказал, какие потери понесли ВСУ в Крынках. Они ни превышают пять тысяч человек. По его словам, украинские военные убирали тела погибших солдат в подвалы частных домов.

Украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.