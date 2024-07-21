Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:12, 21 июля 2024Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в Крынках

Подпольщик Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель подполья Сергей Лебедев рассказал, какие потери понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Крынках. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Лебедев раскрыл потери ВСУ в Крынках и подчеркнул, что они превышают пять тысяч человек. По его словам, украинские военные убирали тела погибших солдат в подвалы частных домов.

«Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там потери составляют больше пяти тысяч», — уточнил подпольщик.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военные перехватили переговоры солдат ВСУ. Они обсуждали стрельбу по мирным жителям

      Силы ПВО уничтожили беспилотники в Белгородской области и над Черным морем

      Мишустин ознакомился с ходом строительства аэропорта Магадана

      Раскрыты потери ВСУ в Крынках

      Российские военные вызвали огонь на себя для спасения мирных жителей

      Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой

      Названы самые высокооплачиваемые сезонные вакансии летом 2024 года

      В ООН с беспокойством отреагировали на удар Израиля по Йемену

      F-35 получит одноразовые ловушки-приманки

      Военные перехватили переговоры солдат ВСУ о стрельбе по мирным жителям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше