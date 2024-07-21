Подпольщик Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч военных

Представитель подполья Сергей Лебедев рассказал, какие потери понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Крынках. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Лебедев раскрыл потери ВСУ в Крынках и подчеркнул, что они превышают пять тысяч человек. По его словам, украинские военные убирали тела погибших солдат в подвалы частных домов.

«Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там потери составляют больше пяти тысяч», — уточнил подпольщик.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.