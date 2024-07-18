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06:26, 18 июля 2024Бывший СССР

Почти 800 военных ВСУ пропали без вести в Херсонской области

В Крынках за полгода пропали без вести 788 солдат ВС Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Почти 800 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) «официально пропали без вести» в Херсонской области. Об этом написало украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской полиции.

Уточняется, что 788 украинских солдат пропали с октября 2023 год по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Издание отметило, что число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — 262 человека за это время.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование предпочитает признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. По его словам, большинство украинских солдат не хотят воевать. В текущих условиях им кажется наиболее разумным решением сдаться в плен России.

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      Марина Совина
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