В Крынках за полгода пропали без вести 788 солдат ВС Украины

Почти 800 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) «официально пропали без вести» в Херсонской области. Об этом написало украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской полиции.

Уточняется, что 788 украинских солдат пропали с октября 2023 год по июнь 2024-го в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Издание отметило, что число погибших военных, которых удалось оттуда вывезти, значительно меньше — 262 человека за это время.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинское командование предпочитает признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. По его словам, большинство украинских солдат не хотят воевать. В текущих условиях им кажется наиболее разумным решением сдаться в плен России.