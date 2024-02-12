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11:16, 12 февраля 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о политике командования в отношении погибших

Пленный солдат ВСУ обвинил Киев в признании погибших бойцов пропавшими без вести

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитает признавать солдат пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. О политике Киева в отношении погибших бойцов рассказал пленный солдат ВСУ Андрей Лазаркевич, видеоинтервью с ним публикует газета «Известия».

«Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые" (погибшие военнослужащие, — прим. "Ленты.ру"), их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», — заявил он.

Помимо этого, пленный солдат добавил, что большинство бойцов ВСУ не хотят воевать, а в текущей конфигурации фронта сдаваться в плен России — наиболее разумное поведение для мобилизованных украинцев.

Ранее американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж о бывших бойцах ВСУ, которые перешли на сторону России. По словам блогера, для многих украинцев толчком стало отношение командования к своим военнослужащим.

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